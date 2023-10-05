الحكومة العراقية: شذى حسون وحدها المسؤولة عن مهرجان العراق
نفت الحكومة العراقية أي علاقة لها بتنظيم مهرجان العراق الدولي، وذلك في أعقاب انتقادات شعبية طالته، بسبب ما قيل إنه "إساءة وتشويه للمجتمع العراقي".
ووفق وكالة أنباء بغداد، قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء سبهان ملا جياد، إن "الحكومة العراقية ليس لها أي علاقة بإقامة مهرجان العراق الدولي، والجهة القائمة على تنظيمه هي الفنانة شذى حسون وبدعم مالي من شركات مختلفة".
وأكد أن المهرجان "جرى استغلاله من بعض الأشخاص والجهات لاستهداف الحكومة الحالية سياسيًّا، ومحاولة التأثير على أدائها وإنجازاتها بهكذا ضجة"، مشددًا في الوقت ذاته على أن "لا علاقة بين المهرجان والعيد الوطني العراقي".
وكان مهرجان العراق الدولي أثار استياءً في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهور بعض المشارِكات فيه بأزياء "فاضحة"، وفق تعبيرهم.
وطالبت جهات سياسية عدة بمحاسبة القائمين على المهرجان.