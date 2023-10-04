شذى حسون تثير جدلًا لعجزها غناء "النشيد العراقي"
أثارت المغنية العراقية شذى حسون، جدلًا في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ارتكابها أخطاء أثناء تأديتها النشيد الوطني العراقي.
وأدَّت "حسون"، النشيد، في مهرجان العراق الدولي بدورته الأولى، والذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، بحضور أبرز نجوم العالم العربي.
ورغم أن المغنية العراقية ترأست المهرجان، لكنها ارتبكت أثناء غنائها نشيد "موطني" أمام الجمهور، ووقعت في أخطاء.
ففي بداية القصيدة، وبدل أن تؤدي الكلمات الصحيحة، وهي: "الجلال والجمال والسناء والبهاء"، قالت: "الجلال والسناء والبهاء والدلال".
واستمرت في الغناء، لتعاود التعثر مجددًا، إذ استبدلت جملة "سالمًا منعَّمًا" بـ"ناعمًا منعمًا"، كما نسيت معظم كلمات النشيد، وفي محاولة منها لتدارك الموقف لجأت للجمهور من أجل إكمال الغناء عنها؛ ما عرَّضها للسخرية والانتقاد.
يذكر أنّ مهرجان العراق الدولي انطلق في نفس يوم العيد الوطني العراقي.