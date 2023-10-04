شذى حسون تثير جدلًا لعجزها غناء "النشيد العراقي"

ففي بداية القصيدة، وبدل أن تؤدي الكلمات الصحيحة، وهي: "الجلال والجمال والسناء والبهاء"، قالت: "الجلال والسناء والبهاء والدلال".

واستمرت في الغناء، لتعاود التعثر مجددًا، إذ استبدلت جملة "سالمًا منعَّمًا" بـ"ناعمًا منعمًا"، كما نسيت معظم كلمات النشيد، وفي محاولة منها لتدارك الموقف لجأت للجمهور من أجل إكمال الغناء عنها؛ ما عرَّضها للسخرية والانتقاد.

يذكر أنّ مهرجان العراق الدولي انطلق في نفس يوم العيد الوطني العراقي.