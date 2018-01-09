السعودية.. “حساب المواطن” يضم 400 ألف مستحق جديد لدفعته الثانية

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، خالد أبا الخيل، إن عدد المستفيدين من دعم الدفعة الثانية للبرنامج الحكومي “حساب المواطن“، التي ستصرف بحلول يوم غدٍ الأربعاء، بلغ 11 مليون مستحق، ما يعني زيادة عدد المستحقين بما يقارب 400 ألف مستفيد جديد.

ونقلت قناة “العربية” السعودية عن أبا الخيل، الذي تشرف وزارته على البرنامج، قوله: إن عدد المستحقين للدفعة الثانية من البرنامج وصل إلى 11 مليونًا، منهم نحو 3 ملايين أسرة وحوالي 8 ملايين تابع.

وكان عدد المستفيدين من الدفعة الأولى بلغ نحو 10.6 مليون مستحق كفرد مستقل أو ضمن عائلة، من أصل نحو 13 مليونًا سجلوا في البرنامج، في حين بلغ الحد الأدنى للدعم 300 ريال وتجاوز الألف ريال لكثير من العائلات، غير أنه بلغ في المتوسط بالنسبة للعائلات 835 ريالًا.

ولم تتضح على وجه الدقة أعداد من تم قبولهم في الدفعة الثانية لأول مرة، إذ ينقسمون لفئتين، الأولى من المسجلين الجدد بالبرنامج حتى تاريخ 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، والذين تأخروا عن المدة المحددة للاستفادة من الدفعة الأولى، والفئة الثانية من المسجلين القدامى في البرنامج، والذين تم قبول طلبات اعتراضهم على عدم أهليتهم لتلقي الدعم.

ويترقب ملايين السعوديين، اليوم الثلاثاء، نزول الدفعة الثانية من برنامج “حساب المواطن” في حساباتهم البنكية، حيث يبدأ المستحقون بتلقي رسائل قصيرة على هواتفهم تحدد مبلغ الدعم مع نهاية اليوم عند الساعة الـ 12 من منتصف الليل وحلول يوم الأربعاء.

ويعتمد البرنامج الذي يستهدف تعويض منخفضي ومتوسطي الدخل عن الزيادات الحاصلة في أسعار البنزين والكهرباء وفرض ضريبة القيمة المضافة، في تحديد مقدار الدعم لكل مستفيد، على مقدار الدخل الشهري للمتقدم وعدد أفراد أسرته وأعمارهم.

ويؤثر أي تغيير في دخل المستحق أو في عدد أفراد أسرته أو في أعمارهم، على مقدار الدعم الذي يتلقاه، وعلى أحقيته بتلقي الدعم المادي من عدمه، وهو ما يعني تغييرًا مستمرًا في قيمة الدعم وعدد المستحقين بالزيادة والنقصان، وفقًا للمتغيرات الثلاثة، الدخل وعدد أفراد الأسرة وسنهم.