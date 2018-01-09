موعد صرف الدفعة الثانية من “حساب المواطن”

يترقب ملايين السعوديين اليوم الثلاثاء، نزول الدفعة الثانية من برنامج “حساب المواطن” في حساباتهم البنكية، حيث يبدأ المستحقون بتلقي رسائل قصيرة على هواتفهم، تحدد مبلغ الدعم مع نهاية اليوم عند الساعة الـ 12 من منتصف الليل وحلول يوم الأربعاء.

وتتميز الدفعة الثانية عن الدفعة الأولى التي صرفت الشهر الماضي، بكونها تشمل عددًا أكبر من المستحقين بعد أن سجل للاستفادة منها عدد جديد من السعوديين، وأضيفت لها أسماء المواطنين المسجلين الذين اعترضوا على عدم ضمهم لقوائم المستحقين في الدفعة الأولى، ولقيت اعتراضاتهم موافقة من البرنامج.

وكان عدد المستفيدين من الدفعة الأولى قد بلغ نحو 10.6 مليون مستحق كفرد مستقل، أو ضمن عائلة من أصل نحو 13 مليونًا سجلوا في البرنامج، فيما بلغ الحد الأدنى للدعم 300 ريال وتجاوز الألف ريال لكثير من العائلات، غير أنه بلغ في المتوسط بالنسبة للعائلات 835 ريالاً.

وتشمل الدفعة الثانية من إعانات البرنامج، كل من أكمل تسجيله وأدخل بياناته قبل تاريخ 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي، حيث يتسلم من سجل بعد ذلك التاريخ في الدفعات اللاحقة وفقًا لتواريخ محددة من قبل البرنامج.

ويعتمد البرنامج الذي يستهدف تعويض منخفضي ومتوسطي الدخل، عن الزيادات الحاصلة في أسعار البنزين والكهرباء وفرض ضريبة القيمة المضافة، في تحديد مقدار الدعم لكل مستفيد، على مقدار الدخل الشهري للمتقدم وعدد أفراد أسرته وأعمارهم.