هكذا يستفيد اليمنيون في السعودية من خدمة “أجير” للحصول على إقامة نظامية

قالت وزارة العمل السعودية إنه بإمكان اليمنيين المقيمين في المملكة بصورة غير نظامية الاستفادة من خدمة أجير “إشعار أهلية عمل” التي تمكنهم من تحويل بطاقة زائر إلى إقامة نظامية لدى المديرية العامة للجوازات.

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن المتحدث باسم الوزارة، خالد أبا الخيل، القول إنه “بإمكان الأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة الذين سبق لهم الحصول على هوية زائر الاستفادة من خدمة (أجير) الإلكترونية حسب ضوابط محددة”.

وأوضح أبا الخيل أنه يشترط في الزائر اليمني الذي يمكنه الاستفادة من هذه الخدمة أن يتراوح عمره ما بين 18 و60 عامًا، وأن يحمل بطاقة زائر صالحة صادرة من المديرية العامة للجوازات وجواز سفر من الحكومة الشرعية اليمنية، وأن يتم تسجيل معلومات الجواز على الملف الحدودي الخاص بالزائر اليمني لدى المديرية العامة للجوازات”.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن إصدار إشعار أهلية العمل للزائر اليمني من قبل المنشآت يتم من خلال تسجيل الدخول لخدمة أجير باستخدام بيانات المنشأة لدى الوزارة ثم اختيار المنشأة التي سيعمل لديها الزائر، ومن إشعارات الزائرين يتم اختيار خدمة إشعار أهلية عمل، ثم إصدار إشعار جديد، وتحال بيانات الزائر، وبعد الموافقة على الشروط والأحكام المنظمة للخدمة يتم سداد المقابل المالي للخدمة ثم طباعة الإشعار.

وفيما يخص إصدار الإشعار للزائرين من قبل الأفراد، أوضح أبا الخيل أنه سيتم من خلال تسجيل الأفراد في بوابة “مساند” ثم اختيار خدمة “إشعار أهلية عمل للزائر اليمني”، ثم تعبئة بيانات العقد، وإرفاق وثائق القدرة المالية، وبعد الموافقة على الشروط والأحكام يتم إرسال الطلب للتأكد من صحة البيانات ، وفي حالة الموافقة يتم إرسال الفاتورة لبوابة “أجير”؛ حيث يمكن لصاحب الطلب الدخول على بوابة “أجير” وتسديد المقابل المالي للخدمة، ثم إصدار الإشعار وطباعته.