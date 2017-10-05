وزارة العمل السعودية تقرر تخفيض صلاحية تأشيرات القطاع الخاص

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قرارا تضمن تخفيض “صلاحية” تأشيرة القطاع الخاص من سنتين إلى سنة واحدة.

ووفقا لصحيفة “الحياة” السعودية، فإن التعديل شمل فترة صلاحية تأشيرات العمل الصادرة لمنشآت القطاع الخاص فقط، كما يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

واستثنى القرار التأشيرات الصادرة للأجهزة الحكومية والعمالة المنزلية.

وانخفضت التأشيرات الصادرة للقطاع الخاص في السعودية بنسبة 29 في المئة إلى 1.4 مليون تأشيرة بنهاية عام 2016، مقارنة مع 1.97 مليون تأشيرة في عام 2015، مسجلة بذلك أول تراجع في ثلاث سنوات. وكان التقرير السنوي الصادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أوضح أنه قد انخفضت رخص العمل الصادرة عن الوزارة لعمالة منشآت القطاع الخاص للمرة الأولى في 7 سنوات، بنسبة 3 في المئة لتصل على 8.25 مليون رخصة عمل.