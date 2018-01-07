بعد حظر الصين رحلاتها الجوية.. الجزائر: ليس لدينا أي مشاكل بشأن الأمن والسلامة

انتقدت الجزائر على لسان وزير النقل، عبدالغني زعلان، رفض الطيران المدني الصيني استقبال رحلات الخطوط الجوية الجزائرية في المطارات الصينية، بسبب “نقص معايير الأمن” وفق أحدث تقرير تناول “سوء وضعية الشركة الحكومية الجزائرية”.

ورفض زعلان، يوم الأحد، ما وصفها بـ”الادّعاءات السيئة” لمديرية الطيران المدني في الصين وشركات أخرى تنشط بمجال الملاحة الجوية، مؤكدًا أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية “تضمن خدمات نوعية وذات جودة عالية لمسافريها، وليس لديها أي مشاكل تخص أمن وسلامة الركاب”.

وأضاف الوزير الجزائري خلال نشاط حكومي في ولاية البويرة شمال العاصمة:”شركة الخطوط الجوية الجزائرية توفّر خدمات ذات جودة عالية لمسافريها، وتواصل ذلك عبر مختلف بلدان أوروبا دون أي مشاكل”.

وقال زعلان: “شركتنا ما زالت تنقل مسافريها في الصيف، وخلال الإجازات بطريقة عادية، إذن علينا أن نتركها تعمل”، معترفًا بوجود مشاكل في قطاع الملاحة الجوية، وشركة الطيران الحكومية.

وحثَّ عضو الحكومة الجزائرية “إدارة الخطوط الجوية الجزائرية، ومستخدميها، وشركاءها، على تجاوز الوضعية الحالية التي لا يمكنها كبح سير خدماتها”، مطالبًا المؤسسة بتسوية مشاكلها لتجنب الجدل الذي يستهدف سمعتها، على حدّ تعبيره.