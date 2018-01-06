وزير سعودي يكشف حجم المبالغ المالية المترتبة على الأوامر الملكية الأخيرة

أعلن وزير سعودي، اليوم السبت، أن الأوامر الملكية الأخيرة المتضمنة زيادة للرواتب وبدلات غلاء معيشة وبرنامج الدعم النقدي للمواطنين (حساب المواطن)، تكلّف الدولة 21.3 مليار دولار خلال العام الجاري.

وقال وزير الإعلام السعودي، عواد العواد، إن تخصيص 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) للأوامر الملكية الأخيرة، سيساهم في ازدهار الاقتصاد ونمو حركته.

وأضاف العواد في تصريحات صحفية، اليوم، بمناسبة الأوامر الملكية، أن 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) سنويًا، ستخصص لبرنامج حساب المواطن.. “إجمالي دعم الدولة المقدم بعد الأوامر الملكية يقرب من 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار).

و”حساب المواطن” هو برنامج أقرته الحكومة السعودية، يستهدف الفئات متوسطة وقليلة الدخل من المواطنين.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، السبت، أوامر ملكية بصرف علاوة سنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين للسنة المالية، التي بدأت مطلع الشهر الميلادي الجاري.

كذلك، قضى الأمر الملكي بصرف بدل غلاء معيشة شهري قدره ألف ريال (266 دولارًا) للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.

وتضمنت الأوامر الملكية صرف مكافأة قدرها 5 آلاف ريال (1333 دولارًا) للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة (مع اليمن).

وبحسب الأوامر، تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص.

ومطلع العام الجاري، دخلت ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في السعودية بواقع 5 بالمائة، حيز النفاذ.

وقررت السلطات السعودية، مساء الأحد الماضي، رفع أسعار البنزين بداية من العام الميلادي الجديد 2018 بنسب تراوحت بين 82 % و126 %، كما دخل، الإثنين، قرار رفع التعرفة لأسعار الكهرباء في البلاد.

وتوقعت الحكومة السعودية أن يرتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة 5.7 % في 2018، مع تحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق بعض التدابير الإيرادية وتصحيح أسعار الطاقة.

وشهدت المملكة، خلال العام الماضي، تطبيق الضريبة الانتقائية بواقع 100 بالمائة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، وبنسبة 50 % على المشروبات الغازية.