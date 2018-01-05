السعودية.. ما مصير إعانات حساب المواطن بعد الأوامر الملكية؟‎

من المرتقب أن يقوم برنامج “حساب المواطن” الحكومي بتعديل قيمة الدعم للمستفيدين من البرنامج من الموظفين الحاليين من مدنيين وعسكريين والمتقاعدين منهم والمستفيدين من الضمان الاجتماعي بعد أن صدرت أوامر ملكية بصرف بدل غلاء لهم.

وقال البرنامج عبر تغريدة في حسابه بموقع “تويتر” “استمرار #حساب_المواطن في تقديم الدعم للمستحقين وفقاً للسياسات المعلنة، تزامناً مع الأوامر الملكية التي أصدرها #خادم_الحرمين_الشريفين”.

ويعتمد البرنامج في تحديد مقدار الدعم لكل مستفيد على مقدار الدخل الشهري للمتقدم وعدد أفراد أسرته وأعمارهم، وهو ما يعني أن مقدار الدعم سيتغير مع تغير مقدار الدخل بعد الزيادة التي أقرتها الأوامر الملكية.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، فجر السبت، أوامر ملكية، تضمنت صرف بدل غلاء معيشة شهري بمقدار ألف ريال لموظفي المملكة المدنيين والعسكريين، و500 ريال للمتقاعدين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي.

وبعد صدور تلك الأوامر، سيقوم المستفيدون من البرنامج بإجراء تحديث لبياناتهم في المنصة الإلكترونية للبرنامج الذي يشترط ذلك، ليقوم القائمون عليه بتغيير مقدار الدعم لكل مستفيد وفق دخله الجديدة.

وصرفت السعودية نحو 2 مليار ريال يوم 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي كدفعة شهرية من البرنامج لأكثر من 10 مليون مواطن سعودي لتعويضهم عن ارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين والضريبة، بحيث حصل المستفيد في الحد الأدنى على 300 ريال فيما بلغ متوسط ما حصلت عليه العائلات أكثر من 800 ريال لكل عائلة مستفيدة من برنامج “حساب المواطن”.

ومن المقرر أن يتسلم المستفيدون يوم 10 يناير/كانون الثاني الجاري الدفعة الثانية من البرنامج.