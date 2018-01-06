“فندق الشجرة”.. تعرّف على أرقى شقة فندقية ريفية في العالم (صور)

تعتبر المنازل الريفية من الأماكن التي توفر الأجواء الهادئة والراحة النفسية بعيدًا عن صخب الحياة، ولكن نزل “The Yews” ويطلق عليه “فندق الشجرة” يعد أجمل الفنادق الطبيعية الريفية حول العالم.

يقع هذا الفندق على أطراف حديقة “نيو فوريست الوطنية” في “هامبشاير” في بريطانيا، وهو معلق على ارتفاع 35 قدمًا فوق سطح الأرض، ويتميز بتصميم فريد.

ويحظى هذا الفندق الشجري القابع في الغابة بالعديد من الخدمات والمميزات التي يحظى بها أي فندق من طراز الخمس نجوم، فهو يحوي منتجعًا صحيًا وأنشطة ترفيهية وملعب غولف وملاعب تنس خارجية ومسابح داخلية وخارجية وغيرها.

ويمكن للزوار أيضًا المشي مسافة 20 دقيقة سيرًا على الأقدام إلى البحر عبر أراضي المنتجع والممر العام، ويطل على البحر إلى جزيرة “وايت”، حيث يتيح موقعه فرصة مواتية للاستمتاع بالطبيعة الخلابة.

يشار إلى أن الفندق يأتي ضمن 12 فندقًا أخرى، ولكنه الأكبر حجمًا ومساحة والأكثر انعزالًا وتطورًا وتميزًا بالخدمات الحديثة.