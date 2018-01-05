دمية “باربي حامل ويتم توليدها” تُرعب الآباء في بريطانيا (صور)

أثارت دمية “باربي حامل ويتم توليدها”، غضب ورعب الآباء في بريطانيا، فور الترويج لها مساء أمس الخميس، عبر الموقع الإلكتروني لمتجر Latest Deals البريطاني، لبيع آخر العروض المُصنّعة حول العالم.

ويعرض المنتج، تصميم ثلاثة أنواع من “دُمى باربي حامل”، مرتدية فساتين زاهية، حيث صُمم بطنها على شكل غطاء منتفخ، يُحاكي الحمل، وعند إزالته يتم إخراج دمية طفل، وذلك في طريقة تقترب من عمليات الولادة القيصرية.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن العديد من الآباء وصفوا الدُّمى الحامل بالمخيفة، ولا ينبغي تصنيعها للأطفال، مُبيّنة أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت من صنع شركة Mattel الأمريكية لتصنيع الألعاب أم لا.