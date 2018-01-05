أمريكا وبريطانيا: يجب احترام المظاهرات في إيران وحرية التعبير

بحث وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، ونظيره الأمريكي، ريكس تيلرسون، الخميس، تطورات الأوضاع في كل من إيران وكوريا الشمالية، وسوريا واليمن.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين الوزيرين، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية.

وعن الاحتجاجات التي تشهدها إيران، شدد الوزيران على “ضرورة احترام حرية التعبير، وحقوق الإنسان، والمظاهرات بشكل كامل”، وفق البيان.

وجدد الوزير البريطاني لنظيره الأمريكي، التزام بلاده بالاتفاق النووي الموقع مع إيران، ولفت في الوقت ذاته إلى استمرار بريطانيا في العمل مع شركائها وحلفائها بشأن “الإجراءات الإيرانية المزعزعة للاستقرار” في المنطقة.

ومنذ 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد إيران مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق)، احتجاجات على غلاء المعيشة، قبل أن تتحول لاحقا إلى تظاهرات تتبنى شعارات سياسية.

وامتدت المظاهرات فيما بعد لتشمل عشرات المدن، بينها العاصمة طهران، والعاصمة الدينية “قم”، مخلّفة 24 قتيلا على الأقل وعشرات المصابين، فيما أوقفت قوات الأمن أكثر من ألف محتج.

كما بحث جونسون وتيلرسون “الأزمة اليمنية، وشددا على أهمية دفع العملية التي تهدف إلى التوصل لحل سياسي في ذلك البلد”.

وبخصوص الأوضاع في سوريا، ذكر البيان أن الوزيرين أكدا أيضًا “ضرورة إعادة إحياء العملية السياسية فيها”.

وتناول الوزيران كذلك الأزمة مع كوريا الشمالية، واتفقا على ضرورة مواصلة ممارسة الضغوط على بيونغ يانغ من أجل إنهاء برنامجها النووي “غير القانوني”.