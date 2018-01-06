نظارة جديدة تسجل الفيديو وتنشره مباشرة على الشبكات الاجتماعية

كشفت شركة “أكشن” عن نظارة ذكية مبتكرة، تقوم بالتقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو وإجراء بث مباشر، بزر صغير في أعلى يسار النظارة، من خلال عدسة تصوير عالية الدقة.

وقالت الشركة، إن نظارتها “Ace Eyewear”، تحمل عدسة تصوير 8 ميغابيكسل، بزاوية تصوير واسعة 120 درجة، وفي نفس الوقت يمكن للمستخدم أن يقوم بعمل بث مباشر، بتصوير فيديو من خلال نظارته، وذلك في أي مكان، خاصة أن المستخدم سيتمكن من التصوير دون أن يشغل يديه.

وتتيح النظارة بتصميمها الأنيق للمستخدم، أن يرتديها كنظارة شمس تقليدية مميزة، تلائم مختلف الأذواق؛ لأنها ذات تصميم أنيق وبسيط.

وتتميز النظارة بنزعة اجتماعية، حيث أن المستخدم يستطيع تسجيل لقطات فيديو، أو يلتقط صورًا ثابتة، أو يبث مباشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من “فيسبوك” و”يوتيوب” و”إنستغرام”.

كما تستطيع النظارة تصوير 40 دقيقة كفيديو بشكل متواصل، سواء بتخزينه على الذاكرة الداخلية 4 غيغابايت الخاصة بالنظارة، أو بثه بشكل مباشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وتعمل النظارة ببطارية سعتها تكفي لتسجيل 1.5 ساعة من الفيديوهات، أو 80 ساعة في وضع الاستعداد، وستتوفر بسعر 99 دولارًا للطلبات المسبقة، قبل إطلاقها في نيسان/ أبريل.