3.4 مليار دولار قيمة حوالات الأردنيين من الخارج في 11 شهرًا

حافظت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج على مستواها، عند 3.4 مليار دولار، خلال الـ 11 شهرًا الماضية، من العام الجاري.

وبحسب بيان البنك المركزي الأردني، الصادر اليوم الأحد، فإن قيمة الحوالات المالية، هي نفسها الواردة إلى المملكة، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن نحو 70 % من التحويلات الأجنبية، تأتي من دول الخليج العربي، والنسبة المتبقية من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم أوروبا.

وتعد تحويلات العاملين، من أهم روافد الأردن من العملات الأجنبية، إلى جانب قيمة صادرات السلع والخدمات، والمنح والقروض والمساعدات الخارجية.

وكان البنك المركزي الأردني، توقع في وقت سابق من العام الجاري، أن تستمر حوالات المغتربين بالتحسن، خلال النصف الثاني من العام، مستبعدًا حدوث أي تراجع.

ويبلغ عدد المغتربين الأردنيين، نحو مليون فرد(حوالي ثُمن السكان)، موزعين على حوالي 70 دولة، بحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة الخارجية، منهم 5.79 % في دول الخليج العربي.