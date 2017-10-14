الإيرانيون يهاجمون إيفانكا ترامب بسبب استخدام والدها اسم “الخليج العربي”

شن إيرانيون، اليوم السبت، هجوماً على الصفحة الرسمية على موقع “إنستغرام” لابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيفانكا، بسبب استخدام والدها اسم الخليج العربي في خطابه الذي ألقاه أمس الجمعة لإعلان استراتيجيته الجديدة في مواجهة إيران.

وقالت وكالة أنباء “نادي المراسلين” التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، اليوم، إن “عدداً كبيراً من المستخدمين الإيرانيين شنوا هجوماً على الحساب الرسمي عبر “إنستغرام” لإيفانكا ترامب بسبب تصريحات والدها المناهضة لإيران ووصفه للخليج بالعربي بدلاً من الفارسي”.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني اتهم ترامب بتزوير الجغرافيا وعدم إطلاعه على التاريخ، مضيفاً: “يجب أن يتعلم ترامب الجغرافيا ويقول الخليج الفارسي”.

وترفض إيران تسمية الخليج بالعربي، وتصر على فارسيته، وهو أمر ترفضه الدول العربية برمتها.