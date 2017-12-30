تعليمات للجنة الموازنة المصرية بوقف الاعتماد على القروض الخارجية

كشفت لجنة “الخطة والموازنة” بالبرلمان المصري، أن تعليمات عليا صدرت للمجموعة الاقتصادية بالحكومة، للتقليل من الاعتماد على القروض الخارجية خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس اللجنة حسين عيسى في حديث لـ”إرم نيوز”، إن “هناك خطة استثمارية وضعتها مصر للارتقاء بالاقتصاد بعيدًا عن فكرة الحصول على قروض، في مقدمتها جذب استثمارات مباشرة جديدة للبلاد، وطرح سندات دولارية في الأسواق”.

وعلى صعيد متصل قال عيسى إن “وفدًا من صندوق النقد الدولي سيزور القاهرة في شهر أيار/مايو المقبل، لإعداد التقرير الخاص بصرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق لمصر”، لافتًا إلى أن “مصر تنتظر صرف الشريحة الرابعة في شهر حزيران/يونيو المقبل، لكن ذلك سيتوقف على التقرير الذي يعده الوفد خلال زيارته للقاهرة”.

وأشار عيسى إلى أن “الحكومة ستوجه الشريحة الثالثة إلى دعم المشروعات القومية الكبرى، ومشروعات البنية التحتية التي تخص رفع معاناة المواطن المصري”.

وكانت وزارة المالية المصرية قد أعلنت مؤخرًا، صرف ملياري دولار كشريحة ثالثة من قرض الصندوق لمصر.

يشار إلى أن مصر أعلنت زيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 4.7 مليار دولار، وزيادة حجم التجارة الخارجية لتبلغ 66 مليار دولار، وذلك منذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف.

وحصلت مصر على شريحتين من قرض صندوق النقد الدولي، البالغ 12 مليار دولار لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.