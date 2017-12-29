داعش يتبنى الهجوم على كنيسة حلوان جنوب القاهرة

أعلنت وكالة أعماق، الناطقة بلسان تنظيم داعش المتشدد، مسؤولية التنظيم عن هجوم وقع صباح يوم الجمعة على كنيسة مارمينا في حلوان، جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وكانت وزارة الداخلية المصرية ومسؤولون كنسيون قد قالوا: “إن مسلحًا أطلق النار على مصلين ورجال شرطة يحرسون الكنيسة، فقتل تسعة أشخاص على الأقل قبل إصابته وإلقاء القبض عليه”.

وألقت قوات الأمن المصرية القبض على المتورط في الهجوم على كنيسة مارمينا، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، بينهم رجال شرطة.

وذكرت مصادر أن قوة أمنية تمكنت من ضبط متهم، خلال محاولته الهروب، والخروج من منطقة حلوان، مشيرةً إلى أنها عثرت بحوزة “الإرهابي” على قنبلة، كان يمهد لتفجيرها.