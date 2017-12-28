سعر الدولار يقفز إلى 28 جنيهًا سودانيًا في السوق السوداء‎

سجل الجنيه السوداني، الخميس، انخفاضًا جديدًا أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية (السوداء)، بعد يومين من قرار الحكومة السودانية تحريك السعر الرسمي من 6.9 جنيه/دولار واحد إلى 18 جنيهًا.

وقال متعاملون في السوق الموازية إن ارتفاعًا طرأ على أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني، إذ بلغ سعر الشراء 28 جنيهًا، مقابل 27.80 جنيه للبيع.

وأكد المتعاملون في السوق السوداء، اليوم، أن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه، كان نتيجة لإعلان وزارة المالية تحريك سعر الدولار الرسمي إلى 18 جنيهًا، مع بداية العام المقبل.

واستقرت أسعار الدولار بين 25.5 – 26 جنيهًا منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إثر قرارات اتخذتها الحكومة السودانية للسيطرة على أسعار الصرف، ومنها إجراءات قانونية ضد تجار العملات في الأسواق غير الرسمية والمتعاملين بالنقد الأجنبي وصلت حدّ اتهامهم بالإرهاب وغسل الأموال. كما وجهت النيابة العامة والمتخصصة بتطبيق تلك الإجراءات فورًا بمواجهة المخالفين.

وقبل يومين، أعلنت الحكومة السودانية رفع السعر الرسمي للدولار من 6.9 إلى 18 جنيهًا في موازنة 2018، اعتبارا من بداية كانون ثاني/يناير المقبل.

ويعاني السودان منذ انفصال جنوب السودان عنه في 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، بسبب فقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية، التي تشكل 80 بالمائة من موارده من النقد الأجنبي.