الجنيه السوداني يرتفع مقابل الدولار في السوق السوداء

قال متعاملون إن الجنيه السوداني ارتفع في السوق السوداء، اليوم الاثنين، ليسجل 24 جنيهًا للدولار مقارنة مع 27 جنيهًا في الأسبوع الماضي؛ بفضل إجراءات حكومية محتملة لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف.

ويجتمع الرئيس السوداني، حسن عمر البشير مع وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، وغيرهما من كبار المسؤولين، اليوم، لبحث وضع العملة المحلية، وسط طلب مرتفع علي العملة الأجنبية عقب قرار الولايات المتحدة الشهر الماضي رفع العقوبات التجارية التي فُرضت قبل عقدين.

ويُبقي البنك المركزي سعر الصرف الرسمي للعملة عند 6.7 جنيه للدولار، لكن الجنيه هبط سريعًا إلى مستويات قياسية منخفضة في الأسابيع الأخيرة.

وفي الأسبوع الماضي قال وزير الدولة بوزارة المالية السودانية، مجدي حسن ياسين، إن بلاده تتخذ خطوات لإنهاء الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي وإلغاء الدعم بنهاية 2019 للفوز باستثمارات أجنبية بعد رفع العقوبات الأمريكية.

وساهم ضعف الجنيه السوداني في ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 35.13٪ على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول من 34.61٪ في أغسطس/آب، بحسب مكتب الإحصاء المركزي.