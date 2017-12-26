بالفيديو ..حساب المواطن يشرح آلية تقديم الاعتراض على استبعاد المسجلين من الدعم

نشر برنامج حساب المواطن الحكومي في السعودية، اليوم الثلاثاء، مقطعَ فيديو توضيحيًّا يشرح فيه آلية تقديم طلب الاعتراض على استبعاد المسجل في البرنامج من الدعم النقدي الذي تم صرفه لأكثر من عشرة ملايين شخص.

ويوضح الفيديو أن كل من تم استبعادهم من الحصول على الدعم يستطيع تقديم الاعتراض عبر الموقع الرسمي لبرنامج “حساب المواطن” على شبكة الإنترنت، وبفترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه رسالة نصية تبين له عدم استحقاقه للدعم النقدي.

وأوضح الفيديو أن صاحب طلب الاعتراض سينتظر احتمالين على اعتراضه، الأول باعتباره مستحقًا للدعم، وصرف مبالغ الدعم في الدفعات السابقة له بأثر رجعي لا يتجاوز فترة خمسة أشهر، أما الاحتمال الثاني فهو الرفض مجددًا لمنحه الدعم.

وأوضح الفيديو أن من يتم رفض طلبه يستطيع تقديم طلب اعتراض مجددًا، وفي حال انتهت مدة الاعتراض المحددة بثلاثة أشهر ولم يتم قبول طلبات اعتراضه أو لم يعترض، فيحق له حينها التسجيل مجددًا في برنامج حساب المواطن.

وكان نحو 10.6 مليون مسجل في البرنامج تسلموا الدفعة الأولى من دعم نقدي يستهدف تعويض منخفضي ومتوسطي الدخل عن زيادة مرتقبة لأسعار الطاقة، وفرض بعض الضرائب. فيما تم رفض منح الدعم لنحو مليون مسجل آخرين في البرنامج لعدم أحقيتهم فيه.

وتراوحت مبالغ الدعم للمستحقين من 300 ريال وأكثر، وبلغ متوسط دعم الأسر بشكل عام 835 ريالًا، فيما حصلت نحو 700 ألف أسرة على دعم يفوق ألف ريال، وتم صرف الدعم الكامل لنصف المستحقين.

ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة الشهرية الثانية من دعم البرنامج النقدي في الـ 10 من يناير/كانون الثاني المقبل، على أن يتكرر صرف باقي الدفعات في العاشر من كل شهر.