حساب المواطن: الدفعة الثانية ستصرف لهذه الفئة

أعلن برنامج حساب المواطن، أنه سيتم إيداع الدفعة الثانية من قيمة الدعم للمستحقين بعد 15 يومًا، الموافق الـ 10 من كانون الثاني/ يناير 2018، وأن أكثر من 700 ألف أسرة سعودية حصلت على دعم يفوق الـ 1000 ريال ضمن الدفعة الأولى.

وأكد البرنامج عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر”، اليوم الثلاثاء، أنه سيستفيد من الدفعة الثانية المستحقون المكتملة طلباتهم حتى الـ 16 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وسيكون الصرف للدفعات التالية هو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يتوافق مع يوم الجمعة، إذ سيتم إيداع المبالغ قبل ذلك بيوم، وإذا وافق يوم السبت سيتم إيداعه بعده بيوم.

وأوضح البرنامج في سلسة تغريداته، أنه روعيت في سياسات البرنامج المبادئ التوجيهية، بهدف توفير الحماية اللازمة للأسر والأفراد المستحقين، من التأثير المحتمل للإصلاحات الاقتصادية، وأن يكون الدعم نقدًا بناءً على إجمالي دخل وحجم الأسرة وأعمار التابعين.

وبين أنه سيتم التعامل مع الشكاوى الواردة خلال فترة السماح، التي تمتد لثلاثة أشهر بعد كل دورة استحقاق، وفي حال قبول الشكوى سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الشهر محل الشكوى.

يشار إلى أن برنامج حساب المواطن السعودي كشف عن حاسبة الدعم التقديرية الجديدة، وطريقة الاستفادة منھا في معرفة مبلغ الدعم المستحق.

#فيديو | يمكن للمسجلين في برنامج #حساب_المواطن الاستفادة من حاسبة الدعم التقديرية الجديدة، من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للبرنامج: https://t.co/AAvW1bSruahttps://t.co/iAZOh8GARa — حساب المواطن (@citizenaccount) December 25, 2017

وكان نحو 10.6 مليون مسجل في البرنامج، تسلموا الدفعة الأولى من دعم نقدي، يستهدف تعويض منخفضي ومتوسطي الدخل عن زيادة مرتقبة لأسعار الطاقة وفرض بعض الضرائب.