نجم “يوتيوب” سعودي يتسبب بفوضى في “مول” كويتي

اضطرّت الأجهزة الأمنية الكويتية بالتدخل لفض تجمع وتدافع بأحد المجمعات التجارية “مول” في الكويت أثناء تواجد أحد مشاهير برامج التواصل الاجتماعي في المجمع ويدعى “دايلر” السعودي، صاحب أغنية “صامولي”.

ووثق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجمع أعداد كبيرة من معجبي “دايلر” وهم يحاولون الاقتراب منه، بالرغم من التواجد الأمني الكثيف.

وظهر “دايلر” في مقطع فيديو بعد مغادرته المجمع يصف خلاله التجمع الكبير، مضيفًا أن “أحد الأشخاص قام بالاعتداء على أحد رجال الأمن بسبب منعه من الاقتراب منه”.

ويعتبر “دايلر” السعودي، البالغ من العمر 16 عامًا، أحد مشاهير “يوتيوب” ويحظى بمتابعة أكثر من مليوني مشترك في قناته على “يوتيوب”.

وأطلق “دايلر” السعودي أغنية بعنوان “صامولي” عرف من خلالها وحصدت أكثر من ثلاثين مليون مشاهدة، وهي أغنية تتحدث عن “خبز الصامولي” مع بعض الكلمات الكوميدية.