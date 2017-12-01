“زمرة دم نادرة” تدفع آسيويًا للسفر من قطر إلى الكويت

لبى وافد آسيوي يعمل في قطر، اليوم الجمعة، نداءً إنسانيًا للتبرع بفصيلة دمه النادرة لمريضة من أبناء جلدته تقيم في الكويت.

وتعتبر فصيلة دم المتبرع من الفصائل النادرة جدًا، والمعروفة باسم “بومباي جروب“، حيث لا يقبل جسم الشخص الذي يحمل هذه الفصيلة نقل الدم إليه إلا من الفصيلة ذاتها.

وتم إنهاء إجراءات التبرع للمريضة بعد إنهاء الفحوصات الطبية للمتبرع للتأكد من سلامته الصحية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مديرة إدارة خدمات نقل الدم في وزارة الصحة الكويتية، ريم الرضوان، أن “فصيلة الدم (بومباي جروب) لا توجد إلا بنسبة قليلة جدًا تتراوح بين 1 – 3 لكل مليون نسمة على مستوى العالم”.

وأضافت الرضوان أن “المتبرع تم التوصل إليه من خلال تفعيل العمل المشترك للهيئة العربية لنقل الدم واللجان الخليجية المشتركة، عبر اعتماد آلية تبادل الدم ذي الفصائل النادرة بين دول الخليج ونظيراتها العربية”.

وكانت إدارة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة الكويتية سجلت 4 مرضى وذويهم في الكويت يحملون هذه الفصيلة، منذ إنشاء مختبرات نقل الدم واعتمادها عالميًا عام 1989.