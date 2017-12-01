الأسهم الأوروبية تتراجع بالتزامن مع تأجيل تصويت على إصلاح ضريبي أمريكي

سجلت أسهم القطاع المالي الأوروبي أداء ضعيفًا في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة بعدما أدى تأجيل تصويت على إصلاح ضريبي في الولايات المتحدة إلى تقويض موجة صعود في القطاع، ما دفع المؤشرات الرئيسية في المنطقة إلى الانخفاض في مستهل تعاملات ديسمبر كانون الأول.

ونزل مؤشر أسهم منطقة اليورو 0.6 بالمئة، بينما تراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني، الذي عانى من قوة الاسترليني هذا الأسبوع، بنسبة 0.1 بالمئة.

وشكلت أسهم القطاع المالي أكبر ضغط على السوق، بعدما أرجأ مجلس الشيوخ الأمريكي تصويتا على مشروع قانون للإصلاح الضريبي، يتوقع المستثمرون أن يصب في صالح البنوك.

وقادت أسهم لويدز وباركليز وبي.إن.بي باريبا المؤشر للانخفاض.

وظلت أسهم قطاع النفط والغاز قوية، إذ قادت أسهم شل وتوتال وبي.بي مكاسب القطاع مع استمرار تلقي أسعار النفط دعمًا من تمديد أوبك العمل بتخفيضات إنتاج الخام.

وسجلت أسهم قطاع الرعاية الصحية أداء فائقًا بفضل تقرير من مورجان ستانلي برفع التصنيف أدى إلى صعود سهم يو.سي.بي 3.3 بالمئة بينما زاد سهم نوفو نورديسك 2.8 بالمئة.