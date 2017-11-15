الأسهم الأوروبية تهبط إلى أدنى مستوياتها خلال 8 أسابيع

هبطت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها خلال 8 أسابيع، اليوم الأربعاء، مسجلة خسائر لسابع جلسة على التوالي، مع تراجع أسهم شركات السلع الأولية، واستمرار مبيعات لجني الأرباح، لكن سهم إيرباص ارتفع بعدما فازت شركة صناعة الطائرات الأوروبية بصفقة قياسية.

وضغط تراجع أسعار النفط بفعل القلق بشأن آفاق الطلب، وضعف أسعار المعادن على أسهم شركات التعدين والطاقة مثل: “ريو تينتو”، و”رويال داتش شل”.

ودفع ذلك المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي إلى أن يغلق منخفضًا حوالي 0.5% إلى 381.96 نقطة، متراجعًا إلى أدنى مستوى له منذ العشرين من سبتمبر/ أيلول.

وهبط المؤشر “فايننشال تايمز” البريطاني 0.4%، بينما تراجع المؤشر داكس الألماني 0.6% مع تعرضه لضغوط من صعود اليورو.

وجاءت شركات صناعة السيارات أيضًا من بين القطاعات التي سجلت خسائر كبيرة، مع هبوط مؤشر القطاع 0.9%.

لكن الهبوط امتد إلى قطاعات أخرى مع استمرار المستثمرين في مبيعات لجني الأرباح في أعقاب صعود السوق هذا العام، ولا يزال المؤشر” ستوكس 600″ مرتفعًا حوالي 6% منذ بداية العام.

ويتوقع المحللون لدى “دويتشة بنك” أن ينهي ستوكس 600 العام عند 395 نقطة، مرتفعاً 3% عن المستويات الحالية، قبل أن يتراجع مجددًا إلى 375 نقطة خلال الأشهر الأولى من 2018.

وبين الأسهم الرابحة في جلسة اليوم، صعد سهم إيرباص 2.4 % ليقدم أكبر دعم لمكاسب المؤشر القياسي.

وتقدّم بيل فرانك المستثمر البارز في قطاع الطيران بطلبية تاريخية لشراء 430 طائرة إيرباص ‭‭‭A320neo‬‬‬ في صفقة قيمتها 49.5 مليار دولار بالأسعار المعلنة، وهو ما يشكل تحولًا كبيرًا لإيرباص التي تخلّفت عن منافستها الأمريكية بوينج في مبيعات الطائرات.

وفي أنحاء أوروبا، تراجع المؤشر كاك الفرنسي 0.3%والمؤشر “أيبكس” الإسباني 0.2%.