طائرة صينية تحلق لـ11 ساعة من بكين إلى شيكاغو باستخدام “زيت الطعام” (صور)

نجحت طائرة صينية بالوصول إلى مدينة شيكاغو الأمريكية قادمة من بكين، مستخدمة زيت الطهي المعاد تدويره، كوقود.

وكان سون جيان فنغ، رئيس شركة “هاينان إيرلاينز” الخاصة في الصين، هو قائد الرحلة، التي استغرقت 11 ساعة، وحلقت فوق المحيط الهادي يوم الـ21 من نوفمبر/ تشرين الثاني، وكان على متن الطائرة 186 راكبًا و15 من أفراد الطاقم.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة طيران صينية برحلة دولية بالوقود الحيوي.

وانطلقت طائرة بوينغ 787 دريملاينر من مطار العاصمة بكين الدولي الساعة 2:15 مساء، بالتوقيت المحلي، يوم الـ21 من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وبعد تحليقها لمسافة 6.100 ميل بحري (7.019 ميل)، وصلت إلى مطار أوهير الدولي في شيكاغو الساعة 12:12، بالتوقيت المحلي في نفس اليوم.

وكانت الرحلة غير المسبوقة جزءًا من التعاون حول “الطيران الأخضر” بين الصين والولايات المتحدة، واختير طريق بكين – شيكاغو ليكون واحدًا من “الطرق الجوية الخضراء” بين البلدين.

واستخدمت الطائرة نوعًا من الوقود الحيوي المصنوع في الصين؛ الوقود الحيوي المخلوط بواسطة “سينوبك” مصنوع بنسبة 15% من نفايات الطهي، و 85% وقود الطائرات العادية.

وقال سون جيان فنغ، لمحطة التلفزيون المركزية الصينية: إن الرحلة كانت “على نحو سلس” و”ناجحة”، وأن الطائرة وصلت إلى أقصى ارتفاع 41.000 قدم.

وتستهلك الصين حوالى 30 مليون طن من وقود الطائرات كل عام، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، وفي حالة استبدالها بالوقود الحيوي، يمكن إنقاذ 33 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون.

وهذا ما يعادل زراعة 300 مليون شجرة أو سحب 20 مليون سيارة من الطريق لمدة عام كامل.

كما تعد شركة “هاينان ايرلاينز” هي أول شركة طيران في البلاد تقوم بإجراء أول رحلة داخلية باستخدام الوقود الحيوي.