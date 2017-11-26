الإمارات وروسيا تدرسان تنفيذ مشروعات صناعية مشتركة أوائل 2018

المصدر: د ب ا

أعلن وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، الأحد، أن بلاده والإمارات تدرسان تنفيذ عدد من المشاريع غير العسكرية بشكل مشترك بداية عام 2018.

وقال مانتوروف في تصريحات من أبوظبي، أثناء أعمال اللجنة الحكومية الروسية — الإماراتية: “أود أن أؤكد أهمية توقيع اتفاقية مع الإمارات العربية المتحدة للتعاون العلمي، والتكنولوجي، والصناعي بين الشركات في قطاع الصناعات غير العسكرية” بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف: “ننوي مناقشة ملف استرشادي حول مشاريع التعاون المحتملة في اجتماع لمجموعة عمل منفصلة من اللجنة الحكومية المشتركة بداية العام المقبل”.

ووفقًا للوزير، فسوف ينعقد اجتماع اللجنة في روسيا خلال الشهور الستة الأولى من العام 2018.

وشدد مانتوروف على سعي روسيا والإمارات إلى تقليص اعتماد اقتصادهما على المواد الخام، مع التأكيد بشكل خاص على تطوير التعاون في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.

وتشهد أبو ظبي هذه الأيام انعقاد الدورة السابعة من اللجنة الروسية — الإماراتية المشتركة للتعاون العلمي والتجاري والاقتصادي، بمشاركة روسية وإماراتية واسعة.

ومن المخطط أيضًا عقد، يوم غد الإثنين، في أبوظبي منتدى رجال الأعمال الروس — الإماراتيين.