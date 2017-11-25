بينهم 43 مواطنًا.. حملة “وطن بلا مخالف” تطيح بنحو 68 ألف عامل مخالف

أعلنت السلطات السعودية، القبض على 68263 عاملًا مخالفًا، ضمن المرحلة الجديدة من حملة “وطن بلا مخالف”، الهادفة للقضاء على السوق السوداء الضخمة للعمالة في المملكة.

ووفق إحصاءات للحملة نشرتها وسائل إعلام سعودية، فإنه “تمّ القبض على 68263 مخالفًا، كان نصيب مخالفي نظام الإقامة منهم 38006 ، فيما بلغ عدد مخالفي أمن الحدود 13099، منهم 970 حاولوا التسلل إلى داخل المملكة، وعدد 17158 من مخالفي نظام العمل”.

وبلغ إجمالي المتورّطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم 331 شخصًا، منهم 43 مواطنًا، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة في إدارات توقيف الوافدين 10713 وافدًا مخالفًا، منهم 9639 رجلًا، و1074 امرأة.

وبحسب القائمين على الحملة فإن السلطات السعودية بصدد اتخاذ إجراءات بحق المخالفين تتضمن ترحيل 9868 مخالفًا، وعقوبات فورية لـ 6378، وإحالة 7075 لاستكمال حجوزات سفرهم، وإحالة 6112 للحصول على وثائق سفر.

وكانت المرحلة السابقة من الحملة قد شهدت استفادة أكثر من 600 ألف شخص من المهلة التي تتيح لأي وافد مخالف لقوانين الإقامة، في أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، مغادرة البلاد دون عقاب.

وهناك عدة ملايين يعيشون خارج نطاق القانون في السعودية ويديرون أعمالًا غير مسجلة، أو يقبلون عملًا غير رسمي مع شركات تتجنب متطلبات توظيف سعوديين برواتب أعلى.