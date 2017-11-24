بينها “صوفيا السعودية”.. تعرّف على أخطاء محرجة ارتكبتها “روبوتات” ذكية (فيديو)

لم تصل عقول “الروبوتات” الذكية إلى مرحلة متطورة من الإدراك والفهم والاستيعاب لتتمكن من التصرف والتفاعل كالبشر، على الرغم من إنفاق مليارات الدولارات على تطويرها، إلى جانب جهود آلاف الباحثين في تطوير ما بات يُعرف بـ”الذكاء الاصطناعي“.

فقد وقع مخترعو تلك “الروبوتات” في مواقف محرجة بسبب أخطاء ارتكبتها قطعهم المعدنية، المفترض أنها ذكية، أمام العالم، وفيما يلي أبرز 5 منها:

غرق في النافورة

استعان ميناء واشنطن بـ”روبوت” آلي ليراقب السيارات داخل مكان الانتظار، إذ كانت لديه قدرة على فحص 1500 لوحة مركبة خلال دقيقة واحدة، وفي حال وجود أي مخالفة يطلق صفارة إنذار ويستدعي الشرطة.

وفي أحد الأيام تم العثور على “الروبوت” غارقًا داخل إحدى نافورات المياه في محيط منطقة الانتظار، والسبب هو خلل تقني جعله لا ينتبه إلى النافورة خلال سيره تجاهها.

ترتيب منظم جدًا

تفاجأ مؤسس شركة “بوستن داينميكس” للروبوتات الآلية، مارك رايبرت، خلال عرضه لأحدث إمكانيات “روبوته” “أطلس”، بفيديو له وهو يقوم بترتيب بعض الصناديق بشكل آلي دون تدخل البشر، ولكن خلال الترتيب يخطىء فيلقي أحد الصناديق بعيدًا ومن ثم يدمر ما رتبه مسبقًا بالكامل.

الأكل واللعب لا يجتمعان

أجرى مصنع “ماتسون” للأطعمة الخفيفة “السناكس”، مسابقة لتصميم وتطوير جهاز يسمح للشخص أن يتناولها خلال اللعب دون أن يحتاج لاستخدام يديه.

وبعد تقدم 15 ألف فريق، ربح منها “روبوت” “إم إم إم 300″، ولكن في العرض النهائي انهال بالضرب على هيكل الرأس الذي يتم الاختبار عليه.

الطائر اصطاد الجمهور

طوّرت شركة “فيستو” طائرًا ذكيًا يشبه إلى حد كبير طيور النورس في الولايات المتحدة، والذي يتغذى على سمك الرنجة، ولكنه لا يفرّق كثيرًا بين البشر والسمك، فخلال حفل الإعلان عنه، حلّق الطائر وبدا كأنه سيلتقط سمكة من البحر واصطدم برأس أحد الحضور.

صوفيا ستدمر البشر

رغم اعتبارها الأذكى في العالم، أحرجت صوفيا، التي مُنحت مؤخرًا الجنسية السعودية، مطورها ديفيد هانسون في لقاء مع قناة “CNBC” عندما سألتها المذيعة هل لديك نية لتدمير البشر، فأجابت نعم لدي نية بذلك.