ابنة أوباما تثير جدلًا واسعًا بتقبيلها شابًا في مقطع مصور (صور)

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية حصريًا عن الشاب الذي ظهر يُقبل ماليا، ابنة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في جامعة “هارفارد” يوم السبت الماضي.

وقالت الصحيفة إن، الشاب يُدعى روري فارقارسون، وهو طالب في واحدة من أكثر المدارس المرموقة في إنجلترا، قبل أن يقرر مواصلة دراسته في جامعة “ايفي ليغو”، وهو الآن في عامه الجامعي الثاني.

واجتذب فارقارسون، البالغ من العمر 19 عامًا، عاصفة من الانتقادات بعدما ظهر في وسائل الإعلام الدولية مع ابنة أوباما الكبرى، والتقطت صور لهما وهما يقبلان بعضهما عقب مباراة في هارفارد.

تم اختيار فارقارسون رئيسًا في مدرسة الرغبي للعام الدراسي 2015-2016، وهو المنصب الذي يختاره عادة مدير المدرسة في المدارس البريطانية لتوفير صلة بين المعلمين والطلاب، وعادة ما يذهب إلى الطالب الأكثر تميزًا – أكاديميًا واجتماعيًا – في السنة.

ولعب فارقارسون الرغبي في حفل افتتاح كأس العالم للرغبي عام 2015، كما مثل الشاب المدرسة في الغولف، وكان عضوًا في جمعية بلو بنسن، ونادي الكيمياء.

وقضى الشاب الوسيم الصيف كمتدرب مع “مركز الديمقراطية وبناء السلام” في أيرلندا الشمالية، ولكن وفقًا لحسابه على “تويتر”، يبدو أنه مهتم بمتابعة خطى والده، تشارلز فارقارسون؛ الذي هو الرئيس التنفيذي ومدير “مجموعة إدارة صندوق الاستثمار” في لندن.