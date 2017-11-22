للمرة الأولى.. كشف أسرار سيارة “أبل” ذاتية القيادة الجديدة (صور)

كشف علماء من شركة “أبل” لأول مرة، اليوم الأربعاء، عن معلومات مهمة بشأن مشروع السيارة ذاتية القيادة التي تعمل عليها الشركة منذ سنوات، والتي مرّت بمراحل متوالية من الفشل.

ووفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن علماء التكنولوجيا في الشركة نشروا وثيقة توضح آلية عمل السيارة المذكورة، مؤكدين أنها “ستتمتع بقدرة كبيرة على تمييز المشاة، وسائقي الدراجات باستخدام مستشعرات تعمل بالليزر”.

وأشارت الوثيقة التي نشرها موظفان في الشركة إلى أن “سيارة أبل الجديدة مزوَّدة بنظام إلكتروني يُدعى (فوغسلنت) سيسهل عملية رصد الأجسام ثلاثية الأبعاد”.

وتستخدم السيارات ذاتية القيادة غالبًا مزيجًا من الكاميرات العادية ثنائية الأبعاد مع مستشعرات وحساسات “ليدر” الليزرية التي تمكن السيارات من استكشاف الواقع من حولها.