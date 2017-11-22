متهمة طارق رمضان حفيد مؤسس “الإخوان” بالاغتصاب في حماية الشرطة

وُضعت الشابة الفرنسية “هندا عياري” تحت حراسة الشرطة، لتلقيها تهديدات وشتائم بعد اتهامها حفيد حسن البنا طارق رمضان بالاغتصاب.

وسجَّلت “عياري” وفق محاميها جوناس حداد، شكوى ضد مجهول، على خلفية تلقيها رسائل شتم وتهديد عبر موقعيْ “فيسبوك، وتويتر”، وعبر رسائل شخصية على هاتفها المحمول.

وقال المحامي “حداد” إن موكلته تتلقَّى تلك التهديدات والشتائم منذ أكثر من شهر، حيث وصل الأمر بالبعض إلى قرع جرس بيتها والهروب، معتبرًا أن تلك الأفعال غير قانونية ويعاقب صاحبها بالسجن لمدة 3 سنوات.

واستهجنت “عياري” وصفها بـ”العاهرة”، واتهامها بتلقّي أموال من الصهاينة وأعداء الإسلام الذين يسفكون دماء الفلسطينيين، مشيرة إلى أن البعض دعاها للانتحار على خلفية اتهامها لرمضان.

وتحقّق الشرطة مع المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان، بخصوص الشكوى التي وجهتها ضده “عياري” وتتضمن اتهامات من قبيل “الاغتصاب، و الاعتداء الجنسي، والتهديد بالقتل”.