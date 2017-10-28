شكوى اغتصاب ثالثة تلاحق طارق رمضان حفيد مؤسس جماعة الإخوان 

أعلنت امرأة تدعى ياسمينة عن عزمها تقديم شكوى تعتبر الثالثة من نوعها، ضد المفكر الإسلامي طارق رمضان، بتهمة الاغتصاب، حسب ما ذكر موقع”لوباريزيان” الفرنسي.

وسبق للسيدة ياسمينة أن تحدثت إلى الإعلام سنة 2013 ، حول العلاقة التي جمعتها بحفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا على الإنترنت.

وقالت ياسمينة التي تعتبر المرأة الثالثة التي تتقدم بشكوى ضد رمضان، إنه “في البداية كان يعطيني نصائح دينية، وذات يوم طلب صورتي ليعرف مع من يتبادل الحديث، فوجدني جميلة ومنذ ذلك اليوم انحرفت الأمور بيننا واتخذت شكلا إباحيا”.

وأضافت ياسمينة أنه “بعد مضي عامين استدعاني إلى فندق في الضواحي، لكنني لم أحضر بمفردي، وكي لا أتقدم بشكوى هددني بأنه يتوفر على أشياء تدينني، واستغل نقاط ضعفي ومكانته في المجتمع”.

وكانت أول شكوى سجلت بحق حفيد حسن البنا من طرف الناشطة النسائية هند عباري، حيث استمعت النيابة العامة إلى أقوالها في إطار التحقيق في القضية .

ثم كشفت الصحافة الفرنسية يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر عن تقديم سيدة ثانية لشكوى مماثلة تتهمه بالاغتصاب، ووصفت فيها المرأة البالغة من العمر 42 عاما، تصرفات جنسية عنيفة للغاية خصوصا أنها تعاني من إعاقة على مستوى القدمين.

وفي أعقاب الشكوى الأولى نفى رمضان من خلال محاميه ياسين بوزرو، “رسمياً هذه الادعاءات” وقدم بدوره شكوى ضد “افتراءات” عياري.