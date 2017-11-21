ارتفاع عائدات قناة السويس 4.5% منذ مطلع 2017

ارتفعت عائدات قناة السويس بنسبة 4.5%، إلى 4.799 مليار دولار منذ مطلع العام الحالي، حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وكانت عائدات القناة قد بلغت، في الفترة المناظرة من العام الماضي، نحو 4.591 مليار دولار.

وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن العائدات ارتفعت بشكل مبدئي خلال الشهر الجاري، بنسبة 17% إلى 455.8 مليون دولار، مقابل 389.2 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

وأعلنت هيئة قناة السويس، خلال العامين الجاري والماضي، عن عروض وخصومات للسفن والناقلات، في محاولة لتحسين عائدات القناة.

ووفق بيانات رسمية سابقة، تراجعت إيرادات السويس بنسبة 3.2%، إلى 5.005 مليار دولار في 2016، مقابل 5.175 مليار في 2015.