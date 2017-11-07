موانئ دبي تعتزم إنشاء 10 شركات ومجمعات صناعية بمحور قناة السويس

وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية مع الحكومة المصرية، اتفاقًا لإنشاء 10 شركات ومجمعات صناعية بمحور قناة السويس، بدءًا من مطلع العام المقبل.

وقال رئيس المجموعة، سلطان بن سليم، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد في شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، إن مجموعته أجرت مشاورات مع الجهات المصرية خلال الأيام الماضية وانتهت إلى وضع خريطة استثمارية طويلة المدى تستهدف استيعاب مزيد من المستثمرين في منطقة تنمية القناة.

وأشار إلى أن المجموعة ستبدأ اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء، تنفيذ المخطط الاستثماري مع مصر وزيادة استثماراتها بالمنطقة.

وكان رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الدكتور أحمد درويش، قال في تصريحات سابقة، إن “حجم الاستثمارات في المنطقة يقدر بحوالي 20 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة”.

وأضاف، أن “الهيئة أولت اهتمامًا بقطاع الموانئ، حيث تم إنشاء 6 منها بمحور القناة، من بينها ميناء شرق بورسعيد المقام على مساحة 5 آلاف متر مربع ويعد أكبر مشروع أرصفة في العالم”.

وتسيطر قناة السويس المصرية، على 7% من حركة التجارة العالمية، إذ تحاول القاهرة الانتقال بمحور التنمية اللوجيستي فيها إلى تطوير خططها لاستغلال موقعها الجغرافي المتميز، والدخول بمنافسة مع بدائل عالمية جديدة سواء بإعادة إحياء طرق قديمة، أو طرق بحرية أو برية حديثة.

وطرحت الحكومة المصرية مؤخرًا، حزمة فرص استثمارية وحزمة مشروعات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، في إطار استهداف نحو 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الحالي.