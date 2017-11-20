التقلبات المناخية بالسعودية تعلّق الدراسة في عدد من المؤسسات التعليمية

علّقت بعض الجامعات ومديريات التربية والتعليم في بعض مناطق المملكة العربية السعودية، الدراسة ليوم غد الإثنين، بسبب الظروف الجوية التي من المتوقع أن تشهدها معظم مناطق المملكة.

وأعلنت الإدارة العامة للتربية والتعليم في محافظة الطائف عن تعليق الدراسة غدًا في جميع مدارس التعليم بالمحافظة، والمحافظات التابعة تعليميًا وهي، رنيه والخرمة والمويه وتربه وميسان.

ووجّه مدير جامعة الطائف حسام بن عبدالوهاب زمان بتعليق الدراسة غدًا للطلاب والطالبات في الجامعة، وجميع فروعها بالمحافظات تربة والخرمة ورنية.

كما وجّه مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث مرعي بن محمد البركاتي، بتعليق الدراسة غدًا، في جميع مدارس الليث ومكاتب التعليم بأضم وربوع العين.

وقرّرت الإدارة العامة للتعليم بجدة، تعليق الدراسة يوم غدٍ في جميع مدارسها، وفي مدارس محافظتي رابغ وخليص.

فيما وجه مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس، بتعليق الدراسة غدًا للطلاب والطالبات في الجامعة وجميع فروعها بمحافظة الجموم والقنفذه والليث وأضم.

وجاء تعليق الدراسة بناءً على التنبيهات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نظرًا للتقلبات الجوية التي من المتوقع أن تشهدها معظم مناطق المملكة.

بدورها حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني من تقلبات جوية مختلفة وأمطار رعدية من المتوقع أن تشهدها معظم مناطق المملكة بدءًا من يوم غد الإثنين.

ودعت مديرية الدفاع المدني، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس” المواطنين إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الحالة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، حفاظًا على سلامتهم.

ومن المتوقع أن تتأثر المناطق التالية: الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض، بهطول أمطار متفاوتة الغزارة ورياح نشطة السرعة.

في حين تزداد فرصة هطول الأمطار الرعدية على المناطق الساحلية، وهي الوجه، املج، ينبع، رابغ، جدة، الليث، فيما يحتمل أن تتعرّض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة تؤدي إلى جريان السيول.