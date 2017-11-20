نصرالله ينفي تورط حزبه بإطلاق صواريخ على السعودية

نفى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، تورط حزبه بإطلاق صواريخ على السعودية من اليمن، كما نفى إرسال أي سلاح إلى كل من اليمن والكويت والعراق والبحرين.

وقال: “أنفي بشكل قاطع علاقة أي رجل من حزب الله اللبناني بإطلاق صواريخ على السعودية من اليمن”، وتابع قائلًا: “أريد أن أنفي بشكل رسمي، لم نرسل سلاحًا إلى اليمن ولا البحرين ولا الكويت ولا العراق”.

ودافع نصرالله، خلال كلمة متلفزة، مساء اليوم الإثنين، عن ما سماه “سلاح المقاومة”، معتبرًا أنه “العامل الأساسي في تحقيق الأمن والاستقرار في لبنان، وأن لبنان لا يزال يواجه التهديدات الإسرائيلية، وحزب الله أهم عامل في ردع إسرائيل”.

وأبدى نصر الله استعداد الحزب لسحب عدد كبير من قادته من العراق بعد هزيمة تنظيم داعش هناك.

ورفض نصرالله اتهامًا وجهته الجامعة العربية، يوم الأحد، بتورط حزب الله في الإرهاب، قائلًا: إن هذا الاتهام “ليس جديدًا” ويدعو للأسف.

وتزايدت حدة التوتر في المنطقة في الأسابيع الأخيرة بين السعودية وإيران، بشأن الاستقالة المفاجئة التي قدمها سعد الحريري من رئاسة الحكومة في لبنان، وبشأن تصعيد في الحرب الدائرة باليمن.