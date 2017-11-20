مبتعث سعودي ينشر الرعب في شوارع أمريكا.. وهذه هويته (فيديو)

أظهر مقطع فيديو شابًا سعوديًا مبتعثًا في أمريكا، وهو يعتدي على سائقي السيارات ويعترض المارة في أحد شوارع مقاطعة نوكس بولاية تينيسي الأمريكية، بعد إصابته بمرض نفسي طارئ.

وفوجئ الجميع في مكان الواقعة، بما فيهم عمدة المقاطعة تيم بورشيتن، بقيام شاب بمهاجمة السائقين والمارة، كما دخل في شجار مع ضابط شرطة، ثم سقط على الأرض مغشيًّا عليه، حسبما أظهر مقطع الفيديو.

وقال العمدة بورشيتن، بحسب موقع “knoxnews” الأمريكي، “لم يكن لدي أية فكرة عن الشاب أو جنسيته، حتى بدأ هاتفي بالرنين بعد توقيف الشاب”، ليتبين أن الشابّ هو مبتعث سعودي، التحق للتوّ بجامعة تينيسي لدراسة التمريض، بعدما حصل على تأشيرة طالب

وأوضح أن ممثل السفارة السعودية في الولايات المتحدة عرض عليه تغطية الأضرار التي تسبّب فيها المبتعث، وهو نوفل حسن العطية وعمره 19 عامًا.

وتابع بورشيتن قائلًا: “ينبغي على السفارة السعودية السيطرة على رعاياها”، مطالبًا حكومة بلاده بضرورة القيام بعمليات دقيقة وفحص شامل للراغبين في الذهاب لأمريكا، بعد حادث المبتعث السعودي.

وأشار، وفقًا للموقع الأمريكي، إلى أنه من المفترض أن الطالب السعودي قد حصل على تأشيرة للدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن خضع لفحوصات طبية، ورغم ذلك يعاني من اضطراب ذهني واضح، وبدأ في مهاجمة سائقي السيارات بمن فيهم عمدة المدينة.

وردًا على سؤال ما إذا كان الشاب السعودي خضع لـ”اختبار الصحة العقلية” من قبل السلطات الأمريكية لمنحه التأشيرة أم لا؟، قال العمدة بورشيتن، “لم أحصل على أي إجابات، وأنا محبط للغاية”.

من جانبه، قال موكل الشاب السعودي المحامي ستيفن روس جونسون، إن الشاب حصل على منحة دراسية لدرجة طبية، ولم يكن لديه تاريخ مع المرض العقلي قبل حصوله على التأشيرة، وحصل على تأشيرة طالب، وسمح له بالالتحاق في الجامعة قبل أسبوعين من الحادث.

وأضاف المحامي في بيان له، أن حلم نوفل هو أن يكون ممرضًا حتى يتمكن من مساعدة الناس، واتفق جميع العاملين في خدمات الصحة العقلية على أنه عانى من حالة مفاجئة من الاضطراب النفسي.

وتابع قائلًا: “نوفل آسف جدًّا لما حدث، ولم يُصب أحد بجروح أخرى غيره وهو حاليًا في المستشفى”.