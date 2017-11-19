لن تصدق.. رحلة جوية من أستراليا إلى أمريكا بوقود من بذور الخردل

كشفت خطوط “كوانتاس” الجوية الأسترالية، أنها تخطط لإطلاق أول رحلة جوية في العالم تعتمد على الوقود العضوي من أستراليا إلى الولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ستحلق طائرة “بوينغ 787-9 دريملاينر” في بداية العام المقبل إلى لوس أنجلوس باستخدام مزيج من وقود الطائرات القياسي و30% من الوقود الحيوي المصنوع من بذور الخردل.

وتأمل “كوانتاس” في تطوير صناعة وقود مستدام للطائرات في أستراليا والحد من انبعاثات الكربون بنسبة 20%، وخفض تكاليف الوقود، التي تعد أكبر نفقات الطيران.

وتعمل شركة التكنولوجيا الزراعية الكندية “أغريسوما بيوسينسس” بالشراكة مع “كوانتاس” على تصميم محصول بذور صالح للاستخدام كوقودٍ حيوي في أستراليا بحلول العام 2020 باستخدام بذور “براسيكا كاريناتا” المعروفة أيضًا باسم “الخردل الإثيوبي”.

وفي تجربة أولية من قِبل جامعة كوينزلاند الأسترالية تمت زراعة البذور بنجاح في حقول غاتون بكوينزلاند وسيتم توسيع المحصول في العام المقبل وزيادة حجمه إلى المستوى التجاري بحلول عام 2020.

ومن جانبها قالت الرئيس التنفيذي لشركة كوانتاس الدولية، أليسون وبستر، إن هدف المشروع هو زراعة 40 ألف فدان من بذور الخردل بالتعاقد مع المزارعين الأستراليين.

ووفقًا للتقارير فإن من شأن محصول بهذا الحجم أن يؤدي إلى إنتاج حوالي 200 مليون لتر من الوقود الحيوي كل عام.

وقالت وبستر: “سيدعم هذا تطوير إمدادات الطاقة المتجددة وإنشاء مصفاة حيوية في أستراليا لتشغيل سربنا وخفض انبعاثات الكربون”.

كما تخطط “كوانتاس” لتوسيع مشروعها إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من عام 2020.