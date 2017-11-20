ميرفت أمين تتنازل عن مليون جنيه من أجرها في “بالحجم العائلي”

فوجئت الفنانة المصرية ميرفت أمين بطلب الشركة المنتجة لمسلسها الجديد “بالحجم العائلي” تخفيض أجرها مليون جنيه بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وعلمت “إرم نيوز” أن هذا الطلب أغضب الفنانة الكبيرة، خاصة أنها وقعت على العقد منذ فترة وهددت بالاعتذار والانسحاب من العمل لولا تدخل الفنان يحيى الفخراني الذي يشاركها بطولة المسلسل والذي طلب منها الاستمرار.

واحتوى الفخراني الموقف وتمسك ببقاء ميرفت، خاصة أن هذا العمل يجمع بينهما بعد 30 عامًا.

وكان يحيى الفخراني قد قدم مع ميرفت أمين 3 أعمال هي “عودة مواطن” و”الأوباش” وامرأتان ورجل”.

وتجسد ميرفت أمين في مسلسل “بالحجم العائلي” دور زوجة الفخراني وتدور الأحداث في إطار اجتماعي رومانسي والعمل من إخراج هالة خليل وتأليف محمد رجاء.

يذكر أن “سكوير ميديا” المنتجة للمسلسل كانت قد قررت إنتاج هذا العمل فقط في خطة هذا العام ولكنها تراجعت وتحمست لعمل آخر، الأمر الذي وضعها في مأزق، خاصة أن العملين يضمان نخبة كبيرة من نجوم الصف الأول وأجورهم مرتفعة ما دفعها لتخفيض أجور بعض النجوم والتفاوض مع آخرين.