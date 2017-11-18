وفاة “معلم” الموضة العالمية التونسي عز الدين علية

توفي المصمم الفرنسي من أصول تونسية، عز الدين علية، اليوم السبت، في العاصمة الفرنسية باريس.

ولم تذكر وسائل إعلام تونسية وفرنسية أسباب الوفاة.

وكان علية (75 عامًا)، المولود في تونس، قد بدأ حياته العملية في باريس، عاصمة الموضة، بصفته مساعد خيَّاط، للعديد من المصممين العالميين، من بينهم كريستيان ديور.

وأصبح علية من أهم مصممي الأزياء في العالم، إذ ارتدى له العديد من مشاهير هوليوود والسياسة، منهم ميشيل أوباما، وجانيت جاكسون وليدي غاغا وفيكتوريا بيكهام، وريهانا، وكيم كارديشان، وغيرهن.

وحاز على العديد من الجوائز العالمية في مجال الأزياء والموضة.

وكانت المصممة البلجيكية الشهيرة، فيرونيك لوروا، التي عملت مع علية تلقبه بـ “السيد أكثر، والسيد أفضل”، فيما أطلقت عليه صحافة الموضة لقب “المعلم”.

ونعت اليوم وزارة الثقافة التونسية علية، الذي أوصى بدفنه في تونس.

وعرف علية بفساتينه التي تبرز قوام المرأة ولا تبطل موضتها، في الثمانينيات. وكان يعرض أزياءه في باريس حسب جدوله الخاص، بعيدًا عن الازدحام الذي يحيط بفعاليات أسبوع الموضة، ومن دون ديكور باهر.