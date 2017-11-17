الذهب يرتفع مع تراجع الدولار بفعل تقرير بخصوص حملة ترامب

ارتفع الذهب، اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار إثر تقرير عن توجيه طلب لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتخابات 2016 بتقديم وثائق تحوي كلمات مفتاحية روسية معينة من أكثر من 10 مسؤولين.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إن محققين ينظرون في تدخل روسي محتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي أصدروا طلب تقديم الوثائق الشهر الماضي.

وفي الساعة 08:11 بتوقيت غرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 % إلى 1281.51 دولار للأوقية (الأونصة).

وزاد السعر حوالي 0.5 % على مدى الأسبوع ليتجه للصعود للأسبوع الثاني على التوالي.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.3 % إلى 1281.80 دولار.

وقال جون شارما الاقتصادي ببنك أستراليا الوطني: “تراجع الدولار وتعزز العملات الآسيوية جعل الذهب مغريًا للمستثمرين الآسيويين”.

واستقرت الفضة دون تغير يذكر في المعاملات الفورية عند 17.087 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاتين 0.4 % إلى 934.30 دولار وزاد البلاديوم 0.7 % إلى 994.50 دولار.

وارتفعت الفضة 1.1 % على مدى أسبوع قد يصبح الأفضل لها في 5 أسابيع. وصعد البلاتين 0.9 % متجها صوب تسجيل زيادة للأسبوع الثالث على التوالي في حين استقر البلاديوم.