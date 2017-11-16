الذهب ينخفض وسط توقعات برفع الفائدة الأمريكية

انخفض الذهب اليوم الخميس بعدما عززت بيانات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة احتمالات أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر القادم وبعده.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1276.95 دولار للأوقية بحلول الساعة 0746 بتوقيت جرينتش متراجعًا بذلك عن أعلى مستوى في 3 أسابيع ونصف الأسبوع الذي سجله أمس الأربعاء عندما بلغ 1289.09 دولار للأوقية.

ونزل المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في ديسمبر/ كانون الأول 0.1% إلى 1276.70 دولار للأوقية.

وجرى تداول الذهب في نطاق ضيق بلغ نحو 24 دولارًا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وزادت أسعار المستهلكين الأساسية في الولايات المتحدة خلال أكتوبر/ تشرين الأول مما عزز الرأي القائل بأن الاتجاه الانكماشي للأسعار في الآونة الأخيرة، والذي كان يقلق مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما يكون قد انتهى.

ويعني انخفاض البطالة واستمرار النمو أن الاقتصاد الأمريكي تسارع بحيث يتعين على المجلس الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، بما في ذلك الشهر القادم، حسبما قال إيريك روزنجرين صانع السياسات المخضرم بالمجلس أمس الأربعاء.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 986.30 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوى في أسبوعين أمس الأربعاء.

وزادت الفضة 0.1% إلى 16.99 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.1% إلى 930.70 دولار للأوقية.