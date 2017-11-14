أسعار الذهب تنخفض مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، متأثرة سلبًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ،وسط ضبابية في أفق الإصلاح الضريبي بالولايات المتحدة.

وبإمكان ارتفاع عوائد السندات الأمريكية الضغط على أسعار الذهب ؛لأنه يقلص الإقبال على المعدن الأصفر ،الذي لا يدر عائدًا.

وسيبقي المستثمرون أنظارهم على مؤتمر يستضيفه “البنك المركزي الأوروبي” في “فرانكفورت”، اليوم، حيث يلتقي ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، وجانيت يلين ،رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي”، وهاروهيكو كورودا، محافظ “بنك اليابان المركزي”، ومارك كارني، رئيس “بنك إنجلترا المركزي”.

وبحلول الساعة 07:54 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1276.26 دولار للأوقية “الأونصة” .

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم كانون الأول/ ديسمبر 0.2% إلى 1276.50 دولار للأوقية.

في الوقت ذاته يمضي النواب الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي قدمًا بشأن قانون إصلاح شامل للضرائب في الولايات المتحدة، بينما تدرس لجنة في مجلس الشيوخ المسألة ؛لكن المخاطر تظل حاضرة ،في ظل عدم تسوية الخلافات الحزبية الرئيسة ومع عودة الرئيس دونالد ترامب قريبًا من آسيا.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 17.03 دولار للأوقية، في حين استقر البلاتين دون تغير يذكر عند 931.60 دولار للأوقية.

وتعافى البلاديوم من أدنى مستوى في أسبوعين ،الذي سجله في الجلسة السابقة، وارتفع 0.6% إلى 996.10 دولار للأوقية.