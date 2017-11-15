أبراج دبي تستكمل استحواذًا واحدًا في تركيا خلال النصف الأول من 2018

قال سلجوق يورجانس، وهو مسؤول تنفيذي كبير، اليوم الأربعاء، إن مجموعة أبراج ومقرها دبي ستكمل استحواذًا واحدًا على الأقل في تركيا، خلال النصف الأول من العام القادم، مع تطلعها لاستثمار الأموال المتبقية من صندوق لها في تركيا بقيمة 500 مليون دولار.

واشترت أبراج، التي تعمل في تركيا منذ عام 2007، حصة أقلية في نتلوج لوجيستيك التركية، مقابل مبلغ لم تفصح عنه في يوليو/تموز الماضي.

وقال يورجانس أوغلو، على هامش مناسبة في اسطنبول: “سنتم استحواذًا واحدًا على الأقل في النصف الأول من العام القادم. نعمل في نحو 20 بلدًا في الأسواق الناشئة، وتركيا أسرعها نموًا ولديها آفاق. هي مهمة لنا ونعتقد أنها ستظل توفر فرصًا جذابة”.

وامتنع عن تحديد حجم الاستثمار الذي تتطلع أبراج للقيام به أو القطاعات التي ستستثمر فيها.

وكانت أبراج قالت في يوليو/تموز إنها تتطلع للاستثمار في شركات متوسطة الحجم بتركيا، وقد تنفق ما يتراوح بين 30 و100 مليون دولار على صفقات مفردة، مشيرة إلى اهتمام بقطاع الرعاية الصحية.

ويُنظر إلى تركيا على أنها هدف رئيسي للشركات العاملة في الاستثمار المباشر، وذلك بفضل العدد الكبير من السكان الشباب والنمو السريع للاقتصاد.

لكن تلك الجاذبية ضعفت نوعًا ما في السنوات الأخيرة، مع تراجع إقبال المستثمرين وانخفاض الليرة التركية، بفعل القلق بشأن الأوضاع الأمنية والمخاوف بشأن تزايد النزعة الشمولية في الساحة السياسية.