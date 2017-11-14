معرض دبي للطيران.. صفقات بالمليارات وتحطم آمال إيرباص الحدث الأبرز (فيديو إرم)

سجل معرض دبي للطيران 2017 خلال أول 48 ساعة من اطلاقه صفقات بلغت نحو 23 مليار دولار وسط توقعات بالمزيد خلال ما تبقى من أيام المعرض.

وفازت شركة بوينغ الأمريكية بنصيب الأسد من هذه الصفقات حيث حصلت على صفقات بقيمة 19.18 مليار دولار، بينها طلبية مفاجئة من شركة طيران الإمارات لشراء 40 طائرة من طراز بوينغ 10-787 بقيمة 15.1 مليار دولار.

في المقابل شكل تحطم آمال ايرباص بالحصول على طلبية جديدة من طيران الإمارات، لشراء A380 أكبر طائرة في العالم الحدث الأبرز حتى الآن على هامش المعرض.

هذه الصفقة كانت مرتقبة بشكل واسع في أوساط قطاع الطيران، غير أن شركت الإمارات اشترطت أن تقدم ايرباص ضمانات بأنها ستُبقي إنتاج الطائرات A380 العملاقة مفتوحا عشر سنوات على الأقل قبل أن تقدم الشركة طلبية جديدة لشراء هذه الطائرة التي تمتلك منها أسطولا من 100 طائرة.