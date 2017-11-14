“طيران الإمارات” تعتزم زيادة أسطولها من طائرات “بوينغ 787”

قال تيم كلارك، رئيس “طيران الإمارات“، اليوم الثلاثاء، إن الشركة ربما تطلب المزيد من طائرات “بوينغ 787” بنفس الشروط التجارية للصفقة التي أعلنتها الأحد الماضي.

وأعلنت “طيران الإمارات” الأحد، التزامًا بشراء 40 طائرة من طراز “787-10” في صفقة قيمتها 15.1 مليار دولار.

وقال كلارك للصحفيين في “معرض دبي للطيران” إن الشركة التي مقرها دبي يمكن أن تبدأ في تسلم الطائرات قبل عام 2022، وهو الموعد المقرر لبدء تسليم الطائرات في الوقت الحالي.

ولم يفصح كلارك عن عدد الطائرات الإضافية التي قد تطلبها الشركة أو توقيت أخذ القرار لشراء المزيد.