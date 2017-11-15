34 مليون دولار ثمنًا لقلادة مزينة بأكبر ألماسة بيضاء

قالت دار “كريستي للمزادات” إن قلادة مصنوعة من الزمرد والألماس، تزيّنها أكبر ألماسة بيضاء عالية النقاء، بيعت بمزاد علني في جنيف بمبلغ قياسي على مستوى العالم بلغ 33.5 مليون فرنك سويسري (34 مليون دولار).

وتُعرف القلادة باسم (أرت أوف دي جريسوجونو، كرييشن 1)، وتزينها ألماسة تزن 163.41 قيراط، وتتدلى الألماسة التي عُثر عليها في أنغولا عام 2016، من القلادة المكونة من صف من الألماس في جانب، ومن الزمرد كمثري الشكل في الجانب الآخر.

وقالت دار كريستي في بيان إن “هوية المشتري الذي زايد على القلادة بالهاتف في المزاد الثلاثاء، ستظل طي الكتمان”.

وكانت التقديرات تشير قبل المزاد إلى أن الألماسة ستباع بمبلغ يتراوح بين 25 إلى 30 مليون دولار.

وقال توبياس كورمايند مدير موقع 77Diamonds.com، أكبر متجر على الإنترنت لبيع المجوهرات في أوروبا إن “الألماسة أكبر بـ 40% من ألماسة بيضاء نقية بيضاوية الشكل، تزن 118.28 قيراط باعتها دار سوذبي المنافسة في 2013 بمبلغ 30.6 مليون دولار في هونغ كونغ، لكن السعر الذي بيعت به الألماسة لا يدل على ذلك”.

وشهد المزاد أيضًا بيع ألماسة أخرى تعرف باسم “لو جراند مازاران” لونها وردي فاتح، كانت ملكًا للعائلة الملكية في فرنسا طوال 250 عامًا.

وقالت دار “كريستي” إن “الألماسة تزن 19.07 قيراط، تم بيعها بمبلغ 14.37 مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل تقريبًا مثلي تقديرات السعر قبل البيع”.