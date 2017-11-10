طائرة الركاب الصينية سي919 تكمل أول رحلة جوية طويلة

أكملت طائرة الركاب سي919 التي صنعتها الصين بنفسها أول رحلة طويلة اليوم الجمعة، في خطوة يقول مصنعو الطائرة إنها تنقلها إلى مرحلة الحصول على شهادة صلاحية الطيران.

وقالت شركة الطائرات التجارية الصينية (كوماك) في بيان:” إن طائرة الركاب سي919 انطلقت في رحلة استغرقت ساعتين و23 دقيقة من شنغهاي إلى مدينة شيآن بوسط الصين لتقطع مسافة 1300 كيلومتر وتصل إلى ارتفاع 7800 متر”.

وتسعى الصين لمنافسة طائرتي بوينغ 737 وإيرباص إيه320 بطائرتها سي919 التي تعد رمزًا لطموح بكين في مجال الطيران المدني، وقالت الشركة المصنعة إن الطائرة ستبقى في شيآن لإجراء مزيد من الاختبارات.

ورحلة الطائرة الأحدث هي سادس تجربة لها منذ انطلقت للمرة الأولى في الخامس من مايو/ أيار.

وتسعى شركة كوماك للحصول على شهادة صلاحية طيران لطائرتها من الجهات التنظيمية المسؤولة بالصين، وأيضًا من وكالة سلامة الطيران الأوروبية التي وافقت في أبريل/ نيسان على بدء إجراءات منحها الشهادة.

وقالت كوماك إنها تخطط لتجربة ست طائرات سي919 في نهاية المطاف، وإن أول تجربة لثاني طائرة ستكون في نهاية العام الجاري.