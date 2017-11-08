النفط يهبط مع تراجع واردات الصين

هبطت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع تراجع واردات الصين من الخام إلى أدنى مستوى في عام، بينما قال التجار: “إن السوق بشكل عام تظل مدعومة بتخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك”.

وبين تجار، أن السوق تراقب بقلق التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط ،وتواصل توخي الحذر بشأن التجارة.

وبحلول الساعة 0617 بتوقيت غرينتش، انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 31 سنتًا، أو ما يعادل 0.5%، إلى 63.38 دولار للبرميل ،وإن كان لا يزال غير بعيد عن أعلى مستوى في نحو عامين ونصف العام، البالغ 64.65 دولار للبرميل ،والذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتًا، أو ما يعادل 0.5%، إلى 56.89 دولار للبرميل مقارنة مع سعر التسوية السابقة، لكنه ما زال أيضًا غير بعيد عن أعلى مستوى منذ يوليو/ تموز 2015 ،الذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع ،عندما بلغ 57.69 دولار للبرميل.

وهبطت واردات الصين من النفط في أكتوبر/ تشرين الأول بشدة ،من مستوى مرتفع يقترب من القياسي، بلغ نحو تسعة ملايين برميل يوميًا في سبتمبر/ أيلول، إلى 7.3 مليون برميل يوميًا فقط في أكتوبر / تشرين الأول، حسبما أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك اليوم الأربعاء. وهذا أدنى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

ومازالت السوق بشكل عام مدعومة إلى حد كبير بالجهود المستمرة ،التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، لكبح الإمدادات من أجل رفع الأسعار.